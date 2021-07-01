Источник материала: UDF



Екатерина Березовская. Кадр из Прямой линии

«Владимир Владимирович, мне только что подсказали, что недаром у нас плохая связь получалась с Еленой Владимировной Калининой. Дело в том, что на наши цифровые системы прямо в эти секунды идут попытки атаки, мощные DDoS-атаки», — сказала Екатерина Березовская.





Кадр из программы «Время»





Фото: @katya_berezovskaya_official

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Как выглядит ведущая прямой линии с Путиным, которую в народе прозвали «суфлешкой» В чем секрет ее забавного прозвища?

Во время мероприятия организаторы не сразу смогли наладить хорошую связь с жительницей Кузбасса, которая собиралась рассказать президенту о проблемах с ремонтом в детском саду своего внука и в итоге столкнулась с угрозами со стороны администрации своего города.Но не многие зрители отвлеклись от важных вопросов о политике и обратили внимание на внешний вид Екатерины. Бледно-розовое платье было весьма кстати, пастельные цвета в одежде подчеркивали мягкие черты лица и выгодно выделяли глаза ведущей. В сети, видимо, из-за платья Катю прозвали «суфлешкой».Каждое появление Березовской в эфире не похоже на предыдущее. Екатерина подбирает разные платья, правда, не всегда выбор удачен. Так, например, в программе «Время» Березовская надела ретроплатье в горошек, фасон подчеркивал хрупкую фигуру, но цвет делал лицо еще более бледным.В обычной жизни Катя практически не использует косметику, часто на фотографиях на своей странице в «Инстаграме» Березовская появляется в стиле «натурель».Вот еще несколько фотографий самых запоминающихся образов звезды прямой линии с Путиным.