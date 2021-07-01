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Уоррен Баффетт. Фото: Nati Harnik / AP

«Это еще не конец», — заявил 90-летний инвестор.

«Мы знаем, что будет еще одна пандемия. Мы знаем, что есть ядерная, химическая, биологическая, а теперь еще и киберугроза. У каждой из них ужасные последствия. И мы кое-что с этим делаем, но это просто не то, с чем общество, кажется, способно в полной мере справиться», — заявил Баффетт.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Худшее впереди»: миру предрекли новую пандемию Эксперт считает, что миру пора готовиться к реализации страшных сценариев, и худшее впереди.

Он указал на чрезвычайно неравномерное экономическое воздействие пандемии. Так, по его словам, миллионы малых предприятий оказались под страшным ударом, а крупные — в выигрыше.отметил, что пандемия повлекла за собой падение американского ВВП во втором квартале 2020 года на 31,4%.Удачным оказался период для продавцов машин, которые получили невероятную прибыль из-за дефицита полупроводников и автомобилей на рынке, отметил он.Прогнозы миллиардера по поводу будущего весьма пессимистичны.Он считает, что миру пора готовиться к реализации страшных сценариев, и худшее впереди.