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Граждане 73 стран получили право на безвизовый въезд в Беларусь для вакцинации от COVID-19

01.07.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Граждане 73 стран получили право на безвизовый въезд в Беларусь для вакцинации от COVID-19

Граждане 73 стран смогут без визы въехать в Беларусь для прохождения вакцинации от COVID-19. Такое решение предусмотрено Указом Президента №251, о чем сообщает Министерство здравоохранения. 

Вакцинация иностранных граждан будет осуществляться учреждениями здравоохранения на платной основе. При этом для получения вакцины иностранцы должны будут сперва оставить заявку. Порядок функционирования системы по сбору, обработке и учету таких заявок, а также порядку посещения иностранцами Беларуси будет установлен Советом министров.  

Как отмечается в сообщении, установленный порядок проведения вакцинации будет действовать в отношении всех иностранных граждан, в том числе и имеющих право на безвизовый въезд в Беларусь по иным основаниям, предусмотренным межправительственными соглашениями, а также указами №8 от 9 января 2017 года и №300 от 7 августа 2019 года.

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Граждане 73 стран смогут без визы въехать в Беларусь для прохождения вакцинации от COVID-19. Такое решение предусмотрено Указом Президента №251, о чем сообщает...
 
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