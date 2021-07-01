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Граждане 73 стран получили право на безвизовый въезд в Беларусь для вакцинации от COVID-19
Источник материала: ОНТ
Граждане 73 стран смогут без визы въехать в Беларусь для прохождения вакцинации от COVID-19. Такое решение предусмотрено Указом Президента №251, о чем
Вакцинация иностранных граждан будет осуществляться учреждениями здравоохранения на платной основе. При этом для получения вакцины иностранцы должны будут сперва оставить заявку. Порядок функционирования системы по сбору, обработке и учету таких заявок, а также порядку посещения иностранцами Беларуси будет установлен Советом министров.
Как отмечается в сообщении, установленный порядок проведения вакцинации будет действовать в отношении всех иностранных граждан, в том числе и имеющих право на безвизовый въезд в Беларусь по иным основаниям, предусмотренным межправительственными соглашениями, а также указами №8 от 9 января 2017 года и №300 от 7 августа 2019 года.
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Граждане 73 стран смогут без визы въехать в Беларусь для прохождения вакцинации от COVID-19. Такое решение предусмотрено Указом Президента №251, о чем сообщает...
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