Санаторий «Беларусь» возобновляет работу в Литве

Источник материала: ОНТ

Счета санатория «Беларусь» в Литве разблокировали.

Видимо, официальный Вильнюс понял, что фактически ущемляет интересы собственных граждан – с декабря без работы осталось почти 400 человек. Они обращались в суд, протестовали, но руководство ставило санкции против Беларуси выше. Сегодня сотрудники здравницы вызваны на работу. Полностью восстановить деятельность они рассчитывают на следующей неделе.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram