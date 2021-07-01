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Санаторий «Беларусь» возобновляет работу в Литве
Источник материала: ОНТ
Счета санатория «Беларусь» в Литве разблокировали.
Видимо, официальный Вильнюс понял, что фактически ущемляет интересы собственных граждан – с декабря без работы осталось почти 400 человек. Они обращались в суд, протестовали, но руководство ставило санкции против Беларуси выше. Сегодня сотрудники здравницы вызваны на работу. Полностью восстановить деятельность они рассчитывают на следующей неделе.
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Счета санатория «Беларусь» в Литве разблокировали. Видимо, официальный Вильнюс понял, что фактически ущемляет интересы собственных граждан – с декабря без...
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