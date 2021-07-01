Контракты на сумму свыше $800 миллионов заключили на VIII Форуме регионов

Источник материала: ОНТ

Пленарное заседание продолжили в расширенном составе делегации регионов и представители профильных ведомств России и Беларуси.

В этом году все переговоры в режиме видеосвязи. Но это не помешало сторонам заключить контракты на сумму свыше $800 миллионов. Подписаны более 50 соглашений о сотрудничестве: как межрегиональных, так и межправительственных. Сегодня у каждого региона России есть общие проекты и механизмы взаимодействия с регионами Беларуси. Ставку делают и на совместное производство. В Россию продукцию поставляет каждое второе наше предприятие. Всего более восьми тысяч компаний. Особое внимание экономике двух стран в условиях внешнего давления коллективного Запада.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси: «Сегодня необоснованно к нашим странам применяется санкционное давление, причем абсолютно безосновательно, жестко. Все должны понимать, что это касается каждого жителя нашей страны. Сегодня мы делаем все, чтобы минимизировать те вопросы, которые возникают по отношению к нашей стране и к экономике нашей страны. Отрадно то, что товарооборот между нашими странами растет, несмотря на все те меры, применяемые к нам. Кроме того, пандемия тоже внесла свои коррективы. Но сегодня мы работаем, работает экономика нашей страны. Мы всегда понимаем, что Россия всегда для нас была, есть и будет стратегическим партнером и в экономике, и в гуманитарной сфере. И сегодня, и вчера, в течение трех дней прозвучало очень много интересных предложений, когда надо пересмотреть импорт, посмотреть на работу наших предприятий. И, может, где-то не конкурировать, а работать так, чтобы это было взаимовыгодно для наших стран».

Дмитрий Демидов, член Совета Республики: «Партнеры на западе и на юге подвержены внешней конъюнктуре и во многом не самостоятельны в принятии как экономических, так и политических решений. Мы это хорошо чувствуем, поскольку Новополоцк имеет побратимов как на Западе, так и на Востоке. И вводимые правительствами Литвы, Латвии санкции во многом вызывают непонимание у наших партнеров – как по бизнесу, так и по межрегиональному общению. Тем более что бизнес западных стран также несет при этом серьезные потери, для него эта ситуация крайне невыгодна, и он ищет пути ее решения».

Весомый пакет контрактов сразу у нескольких регионов страны. В лидерах Могилевская и Гродненская области. Такой форум – это возможность найти новых партнеров и новые ниши, где наши страны смогут развиваться на взаимовыгодных условиях.

Леонид Заяц, председатель Могилевского облисполкома: «С января по июнь нам удалось подписать на сумму 137 миллионов долларов США. Это на 106% выше аналогичного периода прошлого года. Такие предприятия, как "Химволокно", "Бобруйскагромаш" заключили договоры. Подписало на сумму 34 миллиона долларов наше предприятие "Могилевхимволокно". И порядка 11 миллионов долларов – это "Бобруйскагромаш"».

Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома: «У нас подписаны два соглашения об экономическом, научно-техническом, культурном сотрудничестве. А во-вторых, наша переработка подписала контрактов на общую сумму почти 13 миллиардов российских рублей. Это серьезный вклад в дальнейшее развитие нашего экспорта».

Первый форум регионов Беларуси и России состоялся в 2016-м. За это время такой формат сотрудничества показал результаты. Заключено более 300 контрактов, а итоговый пакет соглашений превысил отметку в два миллиарда долларов. По традиции основные направления взаимодействия – нефтехимия, энергетика, машиностроение. Итоги VIII форума регионов Беларуси и России подведут уже через год на IX форуме двух стран. Его должен принять Гродно.

Фото: БЕЛТА

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