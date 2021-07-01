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Врач назвал главную опасность лимонного сока

01.07.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Врач назвал главную опасность лимонного сока

Специалист по снижению веса Павел Исанбаев в комментарии РИА «Новости» рассказал о том, почему чрезмерное употребление лимонного сока может быть опасным. 

Так, врач отметил, что лимонный сок препятствует заживлению эрозийных и язвенных поражений желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Кроме того, сок может усугублять симптомы гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, приводя к тошноте и изжоге. В связи с этим людям, страдающим от заболеваний, связанных с ЖКТ, следует отказаться от употребления лимонного сока, особенно натощак. 

При этом специалист рассказал и о том, в каких количествах лимонный сок полезен. Так, по его словам, оптимальным будет объем от нескольких капель до одной столовой ложки на стакан воды. В противном случае, от лимонного сока будет страдать даже зубная эмаль, которая будет разрушаться кислотой, содержащейся в соке. К слову, в связи с последним полезней употреблять напитки с лимонным соком через трубочку.

Фото: Pixabay 

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Специалист по снижению веса Павел Исанбаев в комментарии РИА «Новости» рассказал о том, почему чрезмерное употребление лимонного сока может быть опасным.  Так,...
 
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