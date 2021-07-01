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Склад с контрафактной пиротехникой взорвался в Лос-Анджелесе: 16 человек пострадали
Источник материала: ОНТ
По меньшей мере 16 человек пострадали в результате взрыва на складе с контрафактной пиротехникой в американском Лос-Анджелесе. Об этом со ссылкой на Los Angeles Times
Согласно данным издания, детонация произошла, когда полиция обнаружила склад. В результате взрыва легкие травмы получили девять офицеров полиции Лос-Анджелеса, а также офицер Федерального бюро по алкоголю табаку, огнестрельному оружию и взрывчатым веществам. Также при взрыве пострадали по меньшей мере шестеро мирных жителей. Трое из них получили легкие травмы, а остальные – тяжелые. Все пострадавшие были госпитализированы.
Из-за взрыва пришлось эвакуировать жителей близлежащих домов. 20-летнего подозреваемого в хранении нелегальной пиротехники уже арестовали.
Фото: Los Angeles Times
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По меньшей мере 16 человек пострадали в результате взрыва на складе с контрафактной пиротехникой в американском Лос-Анджелесе. Об этом со ссылкой на Los Angeles Times...
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