Грозы, местами ливни и до +27°С: прогноз погоды на 2 июля

Источник материала: ОНТ

Июль подхватил теплую эстафету первого месяца лета, средняя температура сейчас практически на четыре градуса выше нормы. И до конца недели теплая погода сохранится, но она будет крайне неустойчивой – ожидаются ливни, грозы, шквалистый ветер и град.

2 июля погоду в Беларуси определит активный атмосферный фронт с южных широт. В результате поступят мощные массивы дождевых облаков, которые станут причиной грозовых дождей.

В пятницу будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны ожидаются дожди, грозы. По южной половине пройдут сильные ливни. Днем возможен град. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах сильный порывистый. Влажность от 50% по северу до 90% по югу. Атмосферное давление существенно не изменится.

К 8 утра температура воздуха на большей части территории страны будет +19…+20°С . К середине дня разбежка температур увеличится. Прохладнее всего в Бресте – +20°С. А вот по востоку ощутимо теплее – в Могилеве до +27°С. В столице лишь на градус ниже. К вечеру – от +19°С по западу до +23°С по северо-востоку.

3 июля, в праздничный день, сохранится влияние активных атмосферных фронтов. Будет преобладать облачная с прояснениями погода. И почти повсеместно пройдут кратковременные дожди. Местами ожидаются сильные дожди и грозы. Ветер северо-восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью – +13…+19°С, днем – +20…+26°С. Так что будьте внимательны и не забывайте зонт. В воскресенье характер погоды также не изменится.

Фото: Pexels

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram