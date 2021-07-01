ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Грозы, местами ливни и до +27°С: прогноз погоды на 2 июля

01.07.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Грозы, местами ливни и до +27°С: прогноз погоды на 2 июля

Июль подхватил теплую эстафету первого месяца лета, средняя температура сейчас практически на четыре градуса выше нормы. И до конца недели теплая погода сохранится, но она будет крайне неустойчивой – ожидаются ливни, грозы, шквалистый ветер и град. 

2 июля погоду в Беларуси определит активный атмосферный фронт с южных широт. В результате поступят мощные массивы дождевых облаков, которые станут причиной грозовых дождей.

В пятницу будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны ожидаются дожди, грозы. По южной половине пройдут сильные ливни. Днем возможен град. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах сильный порывистый. Влажность от 50% по северу до 90% по югу. Атмосферное давление существенно не изменится. 

К 8 утра температура воздуха на большей части территории страны будет +19…+20°С . К середине дня разбежка температур увеличится. Прохладнее всего в Бресте – +20°С. А вот по востоку ощутимо теплее – в Могилеве до +27°С. В столице лишь на градус ниже. К вечеру – от +19°С по западу до +23°С по северо-востоку.  

3 июля, в праздничный день, сохранится влияние активных атмосферных фронтов. Будет преобладать облачная с прояснениями погода. И почти повсеместно пройдут кратковременные дожди. Местами ожидаются сильные дожди и грозы. Ветер северо-восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью – +13…+19°С, днем – +20…+26°С. Так что будьте внимательны и не забывайте зонт. В воскресенье характер погоды также не изменится.

Фото: Pexels

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Брест, Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Июль подхватил теплую эстафету первого месяца лета, средняя температура сейчас практически на четыре градуса выше нормы. И до конца недели теплая погода...
 
Новости дня
Новости разные
 
Как выглядит ведущая прямой линии с Путиным, которую в народе прозвали «суфлешкой»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by