«Витэн» выиграл чемпионат Беларуси по мини-футболу

Источник материала: ОНТ

Оршанский «Витэн» второй год подряд выиграл чемпионат Беларуси по мини-футболу. В пятом, решающем матче финальной серии обыгран ВРЗ – 3:2.

Оршанцы вели по ходу встречи – 3:0, но во втором тайме гомельчане заменили голкипера на пятого полевого игрока и смогли забить два мяча. Перевести встречу в овертайм команда ВРЗ не смогла.

Гомельский клуб проиграл уже пятый финал чемпионата в своей истории. Алексей Попов с «Витэном» стал вторым тренером в истории нашего мини-футбола, кто выигрывал турнир дважды.

Фото: fcviten.by

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