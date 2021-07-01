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«Витэн» выиграл чемпионат Беларуси по мини-футболу
Источник материала: ОНТ
Оршанский «Витэн» второй год подряд выиграл чемпионат Беларуси по мини-футболу. В пятом, решающем матче финальной серии обыгран ВРЗ – 3:2.
Оршанцы вели по ходу встречи – 3:0, но во втором тайме гомельчане заменили голкипера на пятого полевого игрока и смогли забить два мяча. Перевести встречу в овертайм команда ВРЗ не смогла.
Гомельский клуб проиграл уже пятый финал чемпионата в своей истории. Алексей Попов с «Витэном» стал вторым тренером в истории нашего мини-футбола, кто выигрывал турнир дважды.
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Оршанский «Витэн» второй год подряд выиграл чемпионат Беларуси по мини-футболу. В пятом, решающем матче финальной серии обыгран ВРЗ – 3:2. Оршанцы вели по ходу...
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