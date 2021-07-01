Пограничники применили оружие по мотопараплану на белорусско-литовской границе

Источник материала: ОНТ

Нестандартная ситуация на белорусско-литовской границе. Наши пограничники применили оружие по беспилотному мотопараплану.





Его обнаружили во вторник ночью в районе деревни Субботники Ивьевского района.

Во время преследования пограничники неоднократно предупредительно применили осветительные патроны. Выяснилось, что аппаратом управляют дистанционно, а сделан он из подручных средств. Осмотр показал, что с помощью такого средства можно перемещать через границу материальные ценности и грузы.

Сейчас Погранкомитет выясняет все обстоятельства происшествия.

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