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Пограничники применили оружие по мотопараплану на белорусско-литовской границе
Источник материала: ОНТ
Нестандартная ситуация на белорусско-литовской границе. Наши пограничники применили оружие по беспилотному мотопараплану.
Его обнаружили во вторник ночью в районе деревни Субботники Ивьевского района.
Во время преследования пограничники неоднократно предупредительно применили осветительные патроны. Выяснилось, что аппаратом управляют дистанционно, а сделан он из подручных средств. Осмотр показал, что с помощью такого средства можно перемещать через границу материальные ценности и грузы.
Сейчас Погранкомитет выясняет все обстоятельства происшествия.
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Нестандартная ситуация на белорусско-литовской границе. Наши пограничники применили оружие по беспилотному мотопараплану. Его обнаружили во вторник ночью в...
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