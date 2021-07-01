Готовятся изменения в законе о «Дорожном движении»

Источник материала: ОНТ

От прогнозирования аварий до подготовки водителей. Парламентарии и представители ГАИ сегодня обсудили изменения в законе о «Дорожном движении».





Он уже прошел первое чтение. Главная цель документа – спрогнозировать и предупредить серьезные ДТП.

В целом обстановка на белорусских дорогах спокойная. Опасных участков, где постоянно происходят аварии, в стране не осталось. Как итог, количество аварий с тяжкими последствиями ежегодно снижается.

По этому показателю Беларусь – на среднеевропейском уровне и образец для всех стран СНГ.

Игорь Комаровский, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь: «Ряд организационных и технических мероприятий и средств исчерпали свой потенциал, дальше необходимо искать новые механизмы и новые инструменты для того, чтобы двигаться к намеченным целям, чтобы снижать уровень смертности и травматизма на дорогах».

В минувшем году в ДТП погибли более 500 человек. Работая над новым проектом закона о «Дорожном движении», к разбору буквально каждой серьезной аварии подошли тщательно. Учитывали так называемые сопутствующие факторы: место ДТП, возраст водителей, время суток, допустимую скорость, марку автомобиля и не только.

Исходя из этого, вносились предложения по изменению законодательства. Например, теперь при проектировке новых микрорайонов предлагается проводить аудит безопасности.

Дмитрий Навой, начальник отдела Главного управления ГАИ МВД Беларуси: «Приходит проектировщик, дает схему района, но инспектор не может увидеть, как будут ходить дети, как пожилые будут ходить, какие будут заторы, существующая нормативная документация не требует этого. Мы хотим ввести процедуру аудита, когда сторонние, независимые эксперты будут работать именно с вопросами прогнозируемой возможности возникновения ДТП».

В ближайшие месяцы проект закона пройдет обсуждение и доработку, принять его депутаты планируют уже на осенней сессии парламента.

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