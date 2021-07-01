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Готовятся изменения в законе о «Дорожном движении»
Источник материала: ОНТ
От прогнозирования аварий до подготовки водителей. Парламентарии и представители ГАИ сегодня обсудили изменения в законе о «Дорожном движении».
Он уже прошел первое чтение. Главная цель документа – спрогнозировать и предупредить серьезные ДТП.
В целом обстановка на белорусских дорогах спокойная. Опасных участков, где постоянно происходят аварии, в стране не осталось. Как итог, количество аварий с тяжкими последствиями ежегодно снижается.
По этому показателю Беларусь – на среднеевропейском уровне и образец для всех стран СНГ.
В минувшем году в ДТП погибли более 500 человек. Работая над новым проектом закона о «Дорожном движении», к разбору буквально каждой серьезной аварии подошли тщательно. Учитывали так называемые сопутствующие факторы: место ДТП, возраст водителей, время суток, допустимую скорость, марку автомобиля и не только.
Исходя из этого, вносились предложения по изменению законодательства. Например, теперь при проектировке новых микрорайонов предлагается проводить аудит безопасности.
В ближайшие месяцы проект закона пройдет обсуждение и доработку, принять его депутаты планируют уже на осенней сессии парламента.
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От прогнозирования аварий до подготовки водителей. Парламентарии и представители ГАИ сегодня обсудили изменения в законе о «Дорожном движении». Он уже прошел...
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