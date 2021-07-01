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Алёна Родовская: санкции – это очень серьёзно. Нам сложно представить голодные бунты, но именно такая цель
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Ведущая общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» Алена Родовская рассуждает на тему экономических санкций в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Алена Родовская:
Как это может отразиться на нашей с вами жизни? Вот, предположим, каждый день Василий Петрович идет на завод, где работает в три смены. Он гарант семейного благосостояния. У него хорошая зарплата и он может планировать – например строить жилье, ездить в отпуск и многое другое. И тут он узнает, что его предприятие попало под санкции. Ну попало, а дальше что? Он привык к тому, что каждый месяц ему платят зарплату и работой обеспечивают. Пока платят.
Алена Родовская:
Вот тут заложена скрытая манипуляция.
Вы никогда не задавались вопросом, почему в соцсетях стало вдруг привычным хамское поведение? Когда в комментариях тебя поливают грязью, когда мы смотрим видео, где люди бросаются друг на друга, бьют лица и орут матом. Ну, просто в чьем-то понимании, кто вводит эти санкции, рассчитано на то, чтобы мы считывали эти образцы поведения. В голове должно откладываться, что это – нормально. Порядку на предприятиях в Беларуси большинство стран могут только позавидовать. И белорусов учить – только настроение себе портить.
Алена Родовская:
Мы гордимся тем, что Беларусь – независимое и суверенное государство. А вы заметили, что именно в этом году по-другому зазвучали эти слова?
Алена Родовская:
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Алёна Родовская: санкции – это очень серьёзно. Нам сложно представить голодные бунты, но именно такая цель
Новости Беларуси. Ведущая общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» Алена Родовская рассуждает на тему экономических санкций в программе...
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