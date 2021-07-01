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Лукашенко разрешил гражданам 73-х стран без визы приехать в Беларусь для вакцинации от COVID-19

01.07.2021 19:47 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Вакцинацию иностранных граждан от COVID-19 планируется проводить за деньги в медучреждениях, определенных Минздравом.

Лукашенко разрешил гражданам 73-х стран без визы приехать в Беларусь для вакцинации от COVID-19

Приехать в Беларусь без визы с этой целью получили возможность граждане 73-х стран. Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко.

Установленный правительством порядок проведения вакцинации иностранцев (включающий сбор и обработку заявок в информационной системе, непосредственное оказание услуги и оформление сертификата о вакцинации) будет применяться в отношении всех граждан зарубежья, в том числе имеющих право на безвизовый въезд в Беларусь по иным основаниям.

 

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Использованы стоковые изображения от Depositphotos

 

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Теги: Минск
 
 
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Вакцинацию иностранных граждан от COVID-19 планируется проводить за деньги в медучреждениях, определенных Минздравом.
 
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