Илья Ивашко вышел в третий круг Уимблдона

Белорусские теннисисты продолжают свои выступления на Уимблдоне.





Так, Илья Ивашко сегодня взял верх в четырех партиях над Жереми Шарди из Франции — 4:6, 6:3, 6:2, 6:4.

За выход в 1/8 финала белорус сыграет с австралийцем Джорданом Томпсоном, обыгравшим во втором круге Уэя Нисикори — 7:5, 6:4, 5:7, 6:3.