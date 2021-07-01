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Илья Ивашко вышел в третий круг Уимблдона
Источник материала: Навiны
Белорусские теннисисты продолжают свои выступления на Уимблдоне.
Так, Илья Ивашко сегодня взял верх в четырех партиях над Жереми Шарди из Франции — 4:6, 6:3, 6:2, 6:4.
За выход в 1/8 финала белорус сыграет с австралийцем Джорданом Томпсоном, обыгравшим во втором круге Уэя Нисикори — 7:5, 6:4, 5:7, 6:3.
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Белорусские теннисисты продолжают свои выступления на Уимблдоне.
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