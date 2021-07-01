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Бобруйчанин заработал на продаже чужих аккаунтов свыше 100 тыс. российских рублей
Источник материала: БелТА
1 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Могилевской области направила в суд уголовное дело в отношении 31-летнего бобруйчанина. Мужчине инкриминированы несанкционированный доступ к компьютерной информации и использование вредоносных программ, сообщили БЕЛТА в службе информации ведомства.
Как установлено, с 2016 года по ноябрь 2020 года обвиняемый находил в свободном доступе в интернете базы данных логинов и паролей к электронной почте пользователей. При этом он пользовался ранее установленными на его персональном компьютере вредоносными программами, с помощью которых проверял сведения баз данных на пригодность использования на определенных игровых интернет-ресурсах.
Впоследствии обвиняемый продавал игровые аккаунты через зарегистрированный им интернет-магазин, а также иные электронные торговые площадки. Полученный преступный доход составил свыше 100 тыс. российских рублей.
При проверке материалов уголовного дела в прокуратуре Могилевской области пришли к выводу об обоснованности обвинения и объективном исследовании обстоятельств преступления. Действия мужчины квалифицированы по ст.349 и ст.354 УК.
Примененную ранее к бобруйчанину меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении прокуратура оставила без изменения.
Уголовное дело находилось в производстве управления Следственного комитета по Могилевской области.-0-
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Впоследствии обвиняемый продавал игровые аккаунты через зарегистрированный им интернет-магазин, а также иные электронные торговые площадки.
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