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Сотрудника компании сотовой связи в Гомеле подозревают в краже 28 дорогих телефонов

01.07.2021 19:51 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

1 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле промоутера торговой компании подозревают в краже 28 дорогих телефонов, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД облисполкома.

В гомельском филиале крупной компании сотовой связи провели инвентаризацию. На двух складах недосчитались 28 смартфонов известного американского бренда общей стоимостью более Br76 тыс. О пропаже заявили в милицию.

Правоохранители установили, что к хищению причастен 23-летний представитель компании-дистрибьютора. Он занимался продвижением продукции, имел доступ на склады и знал расположение камер видеонаблюдения. "По пути со склада гомельчанин регулярно прятал один из выносимых в торговый зал телефонов в так называемой серой зоне, где отсутствовал видеоконтроль. Позже забирал похищенное и продавал с рук по заниженной цене", - рассказали в УВД.

Молодой человек уехал в Россию, как только стало известно о результатах проверки. Однако, узнав об объявлении в розыск и обыске в квартире, сам явился к правоохранителям.

За кражу в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Часть похищенного удалось изъять.-0-

 
Теги: Гомель
 
 
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За кражу в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Часть похищенного удалось изъять.
 
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