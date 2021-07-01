ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

За июнь по "протестным" уголовным делам осуждено не менее 125 человек – правозащитники

01.07.2021 19:53 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

За июнь в Беларуси по "протестным" уголовным делам осуждено не менее 125 человек, сообщили в незарегистрированном в республике правозащитном центре "Весна" в четверг.



Лишенному аккредитации "Правозащитному центру "Весна" известно о не менее чем 125 осуждённых по "протестным" уголовным делам в первом летнем месяце. Из них 20% составляют женщины, 80% – мужчины", - говорится в сообщении.

"По состоянию на 1 июля количество политзаключённых, отбывающих наказание в исправительных колониях, в исправительных учреждениях открытого типа, содержащихся в СИЗО и под домашним арестом, составляет 526 человек. Из них 347 человек уже осуждены на различные сроки наказания, в отношении 61 – идёт судебное разбирательство, еще 118 политзаключенных ожидают суда", - отметили правозащитники, пишет interfax.by.

В Минске, уточнили они, по "протестным" уголовным делам в июне осужден 21 человек, в Брестской области – 40, в Гродненской – 21, в Минской – 12, в Могилёвской – 11, в Гомельской – 14, в Витебской – 6.

В 96,8% по протестным уголовным делам в июне выносились приговоры, связанные с лишением свободы, её ограничением в виде "химии", "домашней химии", ареста, говорится в сообщении.

"Штраф как основной вид наказания использовался в 3,2% случаев", - отметили правозащитники.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За июнь в Беларуси по "протестным" уголовным делам осуждено не менее 125 человек, сообщили в незарегистрированном в республике правозащитном центре "Весна" в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Анастасия Прокопенко о новой форме белорусских олимпийцев: «Мотивирует как минимум на пьедестал»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by