







Лишенному аккредитации "Правозащитному центру "Весна" известно о не менее чем 125 осуждённых по "протестным" уголовным делам в первом летнем месяце. Из них 20% составляют женщины, 80% – мужчины", - говорится в сообщении.





пишет interfax.by. "По состоянию на 1 июля количество политзаключённых, отбывающих наказание в исправительных колониях, в исправительных учреждениях открытого типа, содержащихся в СИЗО и под домашним арестом, составляет 526 человек. Из них 347 человек уже осуждены на различные сроки наказания, в отношении 61 – идёт судебное разбирательство, еще 118 политзаключенных ожидают суда", - отметили правозащитники,interfax.by.





Минске , уточнили они, по "протестным" уголовным делам в июне осужден 21 человек, в Брестской области – 40, в Гродненской – 21, в Минской – 12, в Могилёвской – 11, в Гомельской – 14, в Витебской – 6.





В 96,8% по протестным уголовным делам в июне выносились приговоры, связанные с лишением свободы, её ограничением в виде "химии", "домашней химии", ареста, говорится в сообщении.





"Штраф как основной вид наказания использовался в 3,2% случаев", - отметили правозащитники.







