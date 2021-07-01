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Вдогонку к БелАЭС: у Беларуси и РФ появится еще один большой интеграционный проект?

01.07.2021 19:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Еще до запуска второго реактора БелАЭС Беларусь и Россия могут договориться о масштабном совместном производстве, для которого потребуются мощности уже второй атомной станции, рассуждает главный редактор журнала "Геоэнергетика.ru" Борис Марцинкевич.



В связи с запуском АЭС в Островце Беларусь экономит порядка 4,5 миллиарда кубометров газа, этот газ идет не магистрали Ямал ― Европа, а по системе магистральных газопроводов" Сияние Севера", построенной еще в 70-е годы, рассказал эксперт на youtube-канале "Геоэнергетика ИНФО", пишет sputnik.by.

"Беларусь также известна минеральными удобрениями, метановую химию никто не отменял, то есть у Беларуси есть собственная школа газовых химиков и собственный газоперерабатывающий завод в Речице, рядом с которым "Газпром" намывает в карстовых слоях каменные соли… То есть возможностей расширить этот газоперерабатывающий завод более чем достаточно, сырье ― вот они только что сэкономленные 4,5 млрд кубометров газа в год", ― рассуждает Марцинкевич.

Понятно, что такое производство требует огромного количества электроэнергии, однако, образно говоря, новый проект может убить сразу двух зайцев ― открыть новые экономические горизонты на фоне санкционного давления Запада и послужить делу белорусско-российской интеграции.

"Есть надежда, что у России и Беларуси еще до полного запуска белорусской АЭС появится еще один большой интеграционный проект: газ от "Газпрома", переработка от Беларуси, что со сбытом ― будем смотреть. Напомню, что минеральные удобрения из Беларуси уходят отнюдь не в Европу. Основные страны, которые их потребляют, ― Юго-Восточная Азия, Южная Америка и Африка, Европы это не касается. Наше дело ― только подготовить терминалы на Балтийском море, чтобы это не касалось никаким образом портов Прибалтики".

Борис Марцинкевич главный редактор журнала "Геоэнергетика.ru"

Перспективы такого проекта очевидны ― у двух стран, есть опыт, есть школа, есть площадка, есть газ, который только что стал лишним, "не использовать всю мощность газопроводов ― это уже нерационально, а извлекать дополнительную прибыль ―почему бы и нет при таком количестве газа, который можно использовать как сырье для производства азотных удобрений", рассуждает эксперт.
"В таком случае слова Лукашенко о том, что, может быть, потребуется еще одна атомная электростанция, вполне оправданы. Тем более что площадка в Островце после геологических исследований показывает, что на ней можно разместить не два реактора, а четыре", ―резюмирует Марцинкевич.
 
 
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