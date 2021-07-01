Деревню Тарасово под Минском планируют застроить многоэтажками. Людей приглашают обсудить проект

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Земельный участок, на который разработан Генеральный план, — территория деревни Тарасово и деревни Каменная Горка, а также прилегающие территории.





пишет realt.by, которую ставили перед собой градостроители, — разработка проекта комплексного градостроительного развития Тарасово с учетом перспективной численности населения, предложений по размещению жилищного фонда, объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, производственных и общественных объектов, мероприятий по охране окружающей среды и развитию озелененных территории. Цель проекта,realt.by, которую ставили перед собой градостроители, — разработка проекта комплексного градостроительного развития Тарасово с учетом перспективной численности населения, предложений по размещению жилищного фонда, объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, производственных и общественных объектов, мероприятий по охране окружающей среды и развитию озелененных территории.





«Основные решения проекта — пространственное и планировочное единство основных функциональных зон посредством формирования устойчивого инженерно-транспортного и природного каркаса д. Тарасово, комплексное развитие жилых территорий с использованием застройки различных типов, в том числе жилой многоквартирной мало-, средне- и многоэтажной. Совершенствование социальной инфраструктуры сельского населенного пункта в целях создания комфортных условий для проживания и повышения качества обслуживания населения», — сообщается на сайте райисполкома.





Самого проекта застройки еще нет. Градостроители обещают его опубликовать в первый день общественного обсуждения — 6 июля. Продлится обсуждение до 30 июля.





Организатор проведения общественного обсуждения — Ждановичский сельский исполнительный комитет. Экспозиция градостроительного проекта будет представлена с 6 июля по 30 июля (с понедельника по пятницу с 8:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00) в Ждановичском сельском исполнительном комитете по адресу: аг. Ждановичи, аг. Ждановичи, ул. Парковая, 4.





Презентация проекта состоится 14 июля 2021 г. в 17−00 в режиме видеоконференции. Принять участие в мероприятии можно по ссылке peregovorka.by/minskrik, пароль для входа: 12 345.





Местных жителей сильно смутил режим проведения обсуждения, и они создали петицию на сайте «Удобный город».





Люди задаются вопросом: смогут ли граждане задать свои вопросы на презентации проекта, и каким образом пожелания можно будет регистрировать электронным способом?





«Хочется отметить, что среди жителей Тарасова много людей пенсионного и пред пенсионного возраста, которые не имеют в собственности компьютера и не умеют пользоваться интернетом. Но они всю жизнь живут в Тарасово и имеют права участвовать в обсуждении градостроительного проекта, высказывая свои пожелания и замечания. Проведение презентации в режиме видеоконференции лишает эти группы граждан, а также тех, кто не пользуется компьютерами, возможности и законного права участия в обсуждениях, задавать вопросы и получать обоснованные, понятные ответы. Этим нарушается Пункт 2 „Положения о порядке проведения общественного обсуждения в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности“, а именно нарушается обеспечение прав физических лиц на благоприятную среду обитания и вовлечение в процесс планирования развития территорий», — говорится в тексте петиции.





Проведение видеоконференции никак не предусмотрено и не регламентируется положением о порядке проведения общественного обсуждения. Авторы петиции считают, что проведение видеоконференции, без собрания, нарушает само понятие общественного обсуждения, прописанное в законодательном акте.





«Учитывая перечисленные замечания, требуем:





— провести презентацию проекта в виде открытого офлайн обсуждения, предоставив доступ всем желающим;





— провести параллельно онлайн-трансляцию открытой презентации для более широкого вовлечения всех заинтересованных категорий граждан с сохранением доступа к записи этой трансляции", — сообщается в петиции.





После сбора подписей обращения планируют отправить в Ждановичский сельский исполнительный комитет.