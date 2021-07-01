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Матвиенко: на Форуме регионов России и Беларуси подписано свыше 20 соглашений

01.07.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Участники VIII Форума регионов России и Беларуси подписали свыше 20 соглашений о сотрудничестве, сообщила на пленарном заседании в четверг спикер Совфеда Валентина Матвиенко, передает «МИР 24».

«В рамках форума было подписано более 20 предметных соглашений между российскими и белорусскими регионами и почти столько же документов о сотрудничестве между нашими университетами, учреждениями науки и культуры, иными структурами», – рассказала она.

На пленарном заседании обсуждалось научно-техническое сотрудничество двух государств в эпоху цифровизации​​​. Спикер Совфеда отметила, что в этой сфере Россию и Беларусь всегда отличали высокий уровень академической отраслевой науки, а также стремление эффективно использовать результаты передовых исследований и разработок.

По словам Матвиенко, за прошедшие годы были реализованы комплексные совместные программы в сфере космических технологий, микроэлектроники, атомной энергетики и других высокотехнологичных направлений.

«Сегодня к ним добавляется сотрудничество в цифровой сфере», – подчеркнула она.

Матвиенко выступила с благодарностью в адрес президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко за «шефство» над Форумом регионов. Отметим, что лидеры стран участвовали в пленарном заседании по видеосвязи.

Путин, выступая на Форуме регионов заявил, что Беларусь для России – не просто добрый сосед, а «прежде всего ближайший союзник». По его словам, тесные дружеские узы между российским и белорусским народами подкреплены общей историей и духовными ценностями, а зачастую и семейным родством.



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По словам спикера Совфеда Валентины Матвиенко, также были подписаны документы о сотрудничестве между университетами, учреждениями науки и культуры России и...
 
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