Матвиенко: на Форуме регионов России и Беларуси подписано свыше 20 соглашений

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Участники VIII Форума регионов России и Беларуси подписали свыше 20 соглашений о сотрудничестве, сообщила на пленарном заседании в четверг спикер Совфеда Валентина Матвиенко, передает «МИР 24».

«В рамках форума было подписано более 20 предметных соглашений между российскими и белорусскими регионами и почти столько же документов о сотрудничестве между нашими университетами, учреждениями науки и культуры, иными структурами», – рассказала она.

На пленарном заседании обсуждалось научно-техническое сотрудничество двух государств в эпоху цифровизации​​​. Спикер Совфеда отметила, что в этой сфере Россию и Беларусь всегда отличали высокий уровень академической отраслевой науки, а также стремление эффективно использовать результаты передовых исследований и разработок.

По словам Матвиенко, за прошедшие годы были реализованы комплексные совместные программы в сфере космических технологий, микроэлектроники, атомной энергетики и других высокотехнологичных направлений.

«Сегодня к ним добавляется сотрудничество в цифровой сфере», – подчеркнула она.

Матвиенко выступила с благодарностью в адрес президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко за «шефство» над Форумом регионов. Отметим, что лидеры стран участвовали в пленарном заседании по видеосвязи.