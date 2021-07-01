|
Анастасия Прокопенко о новой форме белорусских олимпийцев: «Мотивирует как минимум на пьедестал»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 168 атлетов и тренеров в самое ближайшее время получат олимпийскую форму. В НОК стартовала выдача экипировки спортсменам на Игры в Токио. 1 июля обладателями эксклюзивной коллекции стали представители современного пятиборья, парусники, а также конники, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Для каждой девушки личный гардероб – это неотъемлемая часть ее жизни, образов в коллекции много не бывает. Однако зачастую возникает вопрос, что при наличии огромного шкафа, надеть нечего.
Вернувшись из мирового вояжа, Анастасия Прокопенко вновь готовится собирать чемодан. Пятикратная чемпионка мира по современному пятиборью настраивается на олимпийский результат. Форма блондинки к лицу, ее восхищают национальные нотки.
Анастасия Прокопенко, обладательница олимпийской лицензии в Токио (современное пятиборье):
105 белорусских атлетов станут обладателями олимпийской эксклюзивной экипировки в Токио, однако если за это короткое время число лицензий возрастет, то и комплектов с формой также станет больше.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 168 атлетов и тренеров в самое ближайшее время получат олимпийскую форму. В НОК стартовала выдача экипировки спортсменам на Игры в Токио. 1 июля...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)