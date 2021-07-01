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Правозащитники назвали имена шестерых новых политзаключенных в Беларуси

01.07.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Правозащитное сообщество требует немедленного пересмотра приговоров и их освобождения.

В совместном заявлении правозащитники отмечают, что политзаключенные осуждены по уголовным делам, связанным с обвинением в применении насилия в отношении сотрудников милиции, сопротивлением с применением насилия в отношении сотрудника МВД, других должностных лиц, исполняющих должностные обязанности, и хулиганством (ст. 363, 364, 366, 339 УК).

В заявлении, опубликованном 1 июля на сайте правозащитного центра «Весна», названы имена шестерых политзаключенных:

Валерий Богдан (осужден приговором суда Советского района Минска от 15 марта 2021 г. к двум годам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа по ст. 363 УК, направлен для отбывания наказания);

Юрий Седеневский (осужден приговором суда Ленинского района Гродно от 10 марта 2021 г. к трем годам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа по ч. 1 ст. 342, ст. 364 УК, направлен для отбывания наказания);

Владимир Седеневский (осужден приговором суда Ленинского района Гродно от 10 марта 2021 г. к трем годам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа по ч. 1 ст. 342, ст. 364 УК, направлен для отбывания наказания);

Андрей Герасимович (осужден приговором суда Лидского района Гродненской области от 18 июня 2021 г. к двум годам шести месяцам лишения свободы по ч. 1 ст. 342, ст. 364 УК);

Дмитрий Вокуленко (осужден приговором суда Лидского района Гродненской области от 18 июня 2021 г. к одному году лишения свободы по ч.1 ст.342, ст. 364 УК);

Анастасия Ярошевич (осуждена приговором суда Лидского района Гродненской области от 17 апреля 2021 года к двум годам лишения свободы по ст. 364 УК).

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Правозащитное сообщество требует немедленного пересмотра приговоров и их освобождения.
 
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