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Правозащитники назвали имена шестерых новых политзаключенных в Беларуси
01.07.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Правозащитное сообщество требует немедленного пересмотра приговоров и их освобождения.
В совместном заявлении правозащитники
В заявлении, опубликованном 1 июля на сайте правозащитного центра «Весна», названы имена шестерых политзаключенных:
Валерий Богдан (осужден приговором суда Советского района Минска от 15 марта 2021 г. к двум годам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа по ст. 363 УК, направлен для отбывания наказания);
Юрий Седеневский (осужден приговором суда Ленинского района Гродно от 10 марта 2021 г. к трем годам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа по ч. 1 ст. 342, ст. 364 УК, направлен для отбывания наказания);
Владимир Седеневский (осужден приговором суда Ленинского района Гродно от 10 марта 2021 г. к трем годам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа по ч. 1 ст. 342, ст. 364 УК, направлен для отбывания наказания);
Андрей Герасимович (осужден приговором суда Лидского района Гродненской области от 18 июня 2021 г. к двум годам шести месяцам лишения свободы по ч. 1 ст. 342, ст. 364 УК);
Дмитрий Вокуленко (осужден приговором суда Лидского района Гродненской области от 18 июня 2021 г. к одному году лишения свободы по ч.1 ст.342, ст. 364 УК);
Анастасия Ярошевич (осуждена приговором суда Лидского района Гродненской области от 17 апреля 2021 года к двум годам лишения свободы по ст. 364 УК).
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Правозащитное сообщество требует немедленного пересмотра приговоров и их освобождения.
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