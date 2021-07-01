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Пропавшего в Пуховичском районе мужчину нашли погибшим

01.07.2021 20:15 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Пуховичском районе завершились поиски 43-летнего Игоря Кравцова, о судьбе которого несколько дней не было ничего известно.

Пропавшего в Пуховичском районе мужчину нашли погибшим

Как сообщалось, житель Марьиной Горки уехал на рыбалку в район агрогородка Пуховичи. Днем 28 июня он ушел с места стоянки в неизвестном направлении и пропал.

По информации ПСО «Ангел», мужчина найден — он погиб. Обстоятельства смерти не разглашаются из этических соображений.

Ранее сообщалось, что погибшим нашли и пропавшего 42-летнего оршанца, также уехавшего на рыбалку.

 

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В Пуховичском районе завершились поиски 43-летнего Игоря Кравцова, о судьбе которого несколько дней не было ничего известно.
 
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