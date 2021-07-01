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Александр Лукашенко: санкции – бесцеремонные попытки наложить лапу на человеческие и материальные ресурсы в наших государствах

01.07.2021 20:17 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Давление со стороны коллективного Запада делает союз Беларуси и России только крепче, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: санкции – бесцеремонные попытки наложить лапу на человеческие и материальные ресурсы в наших государствах

Алена Сырова, корреспондент:
В Вашингтоне, Брюсселе, Вильнюсе и Варшаве просьбы обычных людей пролетают мимо ушей политиков. Зато они активно пекутся о судьбах граждан других государств. Наши оппоненты заняты переписыванием истории. Неустанно работают в СМИ над созданием образа врага в лице Беларуси и России, и, похоже, целенаправленно рушат годами выстроенные связи, чтобы жить по придуманным ими же, коллективным Западом, правилам.

Александр Лукашенко: санкции – бесцеремонные попытки наложить лапу на человеческие и материальные ресурсы в наших государствах

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Наши оппоненты тормозят все здравые, позитивные инициативы и провоцируют новые кризисы. Сначала бывшие союзники взрастили поколение, которому внушили, что войну развязал Сталин, а выиграли Соединенные Штаты Америки и Англия. А теперь они переписывают историю и пытаются реабилитировать нацизм. Отдельные постсоветские страны уже ощутили это в полной мере на себе. Реализовать подобный сценарий в Беларуси не удалось. Пока. Поэтому мы подвергаемся неприкрытому экономическому и политическому прессингу. Вместе с тем понятно, что все санкции – просто бесцеремонные попытки устранить экономических конкурентов и наложить лапу на человеческие и материальные ресурсы в наших государствах.

Александр Лукашенко: санкции – бесцеремонные попытки наложить лапу на человеческие и материальные ресурсы в наших государствах

Запад нацелен на сдерживание развития, срыв интеграционных проектов и смену курса белорусского государства (и не только белорусского). Поэтому особое значение приобретают укрепление единства и расширение сотрудничества. Уважаемый Владимир Владимирович, еще раз благодарю вас и всех россиян за поддержку в борьбе за сохранение суверенитета и независимости Беларуси. Это очень важно и ценно для нас, потому что мы видим, как тает государственный суверенитет наших южных соседей. Украинский народ ни в чем не виноват, это наш братский народ, мы всегда были вместе с этим народом и будем вместе. Но что поделать, коль руководство нашей братской Украины пошло другим путем.

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Новости Беларуси. Давление со стороны коллективного Запада делает союз Беларуси и России только крепче, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
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