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Александр Лукашенко: санкции – бесцеремонные попытки наложить лапу на человеческие и материальные ресурсы в наших государствах
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Давление со стороны коллективного Запада делает союз Беларуси и России только крепче, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Алена Сырова, корреспондент:
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Запад нацелен на сдерживание развития, срыв интеграционных проектов и смену курса белорусского государства (и не только белорусского). Поэтому особое значение приобретают укрепление единства и расширение сотрудничества. Уважаемый Владимир Владимирович, еще раз благодарю вас и всех россиян за поддержку в борьбе за сохранение суверенитета и независимости Беларуси. Это очень важно и ценно для нас, потому что мы видим, как тает государственный суверенитет наших южных соседей. Украинский народ ни в чем не виноват, это наш братский народ, мы всегда были вместе с этим народом и будем вместе. Но что поделать, коль руководство нашей братской Украины пошло другим путем.
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Александр Лукашенко: санкции – бесцеремонные попытки наложить лапу на человеческие и материальные ресурсы в наших государствах
Новости Беларуси. Давление со стороны коллективного Запада делает союз Беларуси и России только крепче, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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