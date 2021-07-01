Административная карта Беларуси изменилась с 1 июля

Источник материала: Смартпресс

В Беларуси с 1 июля 2021 года изменены границы Витебской, Гомельской и Могилевской областей, сообщается на сайте Госкомимущества.

"Установление границ административных районов и областей Республики Беларусь, а также определение их площадей было выполнено более 60 лет назад (в пятидесятые годы прошлого века) графическим способом на основе имевшегося в то время картографического материала. До настоящего времени зачастую эти границы невозможно было определить на местности без применения специальных устройств, поскольку они не совпадали с твердыми контурами (реками, мелиоративными каналами, дорожной сетью, лесными массивами, просеками и т.д.), а также во многих случаях пересекали участки сельскохозяйственных земель и земель лесного фонда", - отметили в комитете.

Границы Гомельской области и ее районов, совпадающие с госграницей Беларуси с Украиной, будут изменены после завершения демаркации.

За выдачу (оформление) документа, удостоверяющего право на земельный участок, пошлина взиматься не будет. Граждане, индивидуальные предприниматели и юрлица будут освобождены от платы за внесение изменений в документы, содержащие сведения об адресе.

"К размеру платы за государственную регистрацию земельных участков, прав, ограничений (обременений) прав на них и внесение исправлений в документы регистра недвижимости, а также к тарифам на услуги по подготовке сведений для государственной регистрации и внесения исправлений устанавливаются понижающие коэффициенты", - говорится в сообщении.

Границы регионов изменены согласно указу президента от 5 апреля №136.