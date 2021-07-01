Задержана выпускница БГУ, выступившая с мощной речью на вручении дипломов









выступила с сильной речью на церемонии вручения дипломов Задержали студентку юрфака БГУ Екатерину Винникову, которая





Сообщают, что у студентки в общежитии провели обыск, изъяли ноутбук. Ее несколько часов допрашивали в РУВД, причем адвоката во время допроса не пустили. Позже девушка позвонила, сообщила о задержании и сказала, что ждет адвоката для подписания протокола, пишет @dumkame.