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Задержана выпускница БГУ, выступившая с мощной речью на вручении дипломов
Источник материала: Партизан
Об этом
Задержали студентку юрфака БГУ Екатерину Винникову, которая
Сообщают, что у студентки в общежитии провели обыск, изъяли ноутбук. Ее несколько часов допрашивали в РУВД, причем адвоката во время допроса не пустили. Позже девушка позвонила, сообщила о задержании и сказала, что ждет адвоката для подписания протокола, пишет @dumkame.
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