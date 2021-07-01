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Килиан Мбаппе уехал в отпуск, уведомив "ПСЖ", что не собирается продлевать контракт
Источник материала: Партизан
Нападающий Килиан Мбаппе не собирается подписывать новый контракт с "ПСЖ".
22-летний форвард уведомил о своем намерении руководство парижан перед тем как отправиться в 15-дневный отпуск.
Действующее соглашение игрока рассчитано до лета 2022 года. Через год он может покинуть команду бесплатно.
Ранее сообщалось, что "ПСЖ" готовит очень щедрое предложение по новому контракту для Мбаппе. Оно затронет не только Килиана, но и его родственников.
Руководители французского клуба планируют, что такая тактика убедит Мбаппе остаться в Париже, так как он захочет быть рядом с семьей. На днях "ПСЖ" подписал контракт на три года с 15-летним Этаном Мбаппе — братом Килиана.
Однако сам нападающий хочет продолжить карьеру в "Реале", сообщает твиттер журналиста Филиппа Санфурша,
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Нападающий Килиан Мбаппе не собирается подписывать новый контракт с "ПСЖ".
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