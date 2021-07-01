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Эксперт: ресурсы ЕС, размещенные в подсанкционных банках, не будут изъяты мгновенно

01.07.2021 20:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Прямой эффект от финансовых санкций ЕС в Беларуси не будет значимым по масштабу. Такое мнение в комментарии thinktanks.by высказал экономист Центра экономических исследований BEROC Дмитрий Крук.


Фото: belmarket.by

Эксперт пояснил, что санкции допускают сохранение действия уже заключенных контрактов. Изъятие ресурсов ЕС из банковской системы будет происходить постепенно, по истечении контрактов, пишет officelife.media.

При этом несложно посчитать, что объем европейских денег в белорусских госбанках невелик в относительном выражении.

Сегодня в белорусской банковской системе около $5,4 млрд средств нерезидентов. Это составляет около 14,5–15% процентов ресурсной базы банков. Из этого объема происхождение из стран ЕС имеет примерно 20–25% ресурсов, то есть около $1–1,35 млрд», — аргументирует Крук.
Экономист добавляет, что на долю подсанкционных госбанков, вероятно, приходится не более 50% всех средств нерезидентов из ЕС. То есть $0,5–0,7 млрд. В ресурсной базе госбанков это примерно 2,8 и 3,2%.

По оценке Крука, эти средства частично или полностью вполне удастся заместить ресурсами из других стран.
 
 
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Прямой эффект от финансовых санкций ЕС в Беларуси не будет значимым по масштабу. Такое мнение в комментарии thinktanks.by высказал экономист Центра экономических...
 
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