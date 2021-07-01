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Эксперт: ресурсы ЕС, размещенные в подсанкционных банках, не будут изъяты мгновенно
Источник материала: Партизан
Прямой эффект от финансовых санкций ЕС в Беларуси не будет значимым по масштабу. Такое мнение в комментарии thinktanks.by высказал экономист Центра экономических исследований BEROC Дмитрий Крук.
Фото: belmarket.by
Эксперт пояснил, что санкции допускают сохранение действия уже заключенных контрактов. Изъятие ресурсов ЕС из банковской системы будет происходить постепенно, по истечении контрактов,
При этом несложно посчитать, что объем европейских денег в белорусских госбанках невелик в относительном выражении.
Сегодня в белорусской банковской системе около $5,4 млрд средств нерезидентов. Это составляет около 14,5–15% процентов ресурсной базы банков. Из этого объема происхождение из стран ЕС имеет примерно 20–25% ресурсов, то есть около $1–1,35 млрд», — аргументирует Крук.
Экономист добавляет, что на долю подсанкционных госбанков, вероятно, приходится не более 50% всех средств нерезидентов из ЕС. То есть $0,5–0,7 млрд. В ресурсной базе госбанков это примерно 2,8 и 3,2%.
По оценке Крука, эти средства частично или полностью вполне удастся заместить ресурсами из других стран.
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Прямой эффект от финансовых санкций ЕС в Беларуси не будет значимым по масштабу. Такое мнение в комментарии thinktanks.by высказал экономист Центра экономических...
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