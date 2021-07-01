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СОБР – ночной кошмар бандитов всего СНГ. Анонс специального проекта Григория Азарёнка
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На этой неделе специальный отряд быстрого реагирования МВД отметил свое 22-летие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это одно из самых боеспособных и подготовленных силовых подразделений Беларуси. С 1990-х оно применяется для борьбы с терроризмом, задержания особо опасных преступников и подавления несанкционированных массовых мероприятий. В отряд попадают лучшие из лучших.
Больше 20 лет на передовой.
Готовы были выполнить любой приказ.
Боевая семья, где все равны.
СОБР – это наша гордость.
Ночной кошмар бандитов всего СНГ.
Задержано 368 преступников, изъято 17 единиц огнестрельного оружия.
На страже государства. Иммунитет против цветной революции.
СОБР своей работой как минимум на 10-15 лет предупредил все эти возможные цветные революции, гибридные войны у нас, в Республике Беларусь.
Григорий Азаренок, СТВ:
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Новости Беларуси. На этой неделе специальный отряд быстрого реагирования МВД отметил свое 22-летие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это одно из самых...
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