СОБР – ночной кошмар бандитов всего СНГ. Анонс специального проекта Григория Азарёнка

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На этой неделе специальный отряд быстрого реагирования МВД отметил свое 22-летие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это одно из самых боеспособных и подготовленных силовых подразделений Беларуси. С 1990-х оно применяется для борьбы с терроризмом, задержания особо опасных преступников и подавления несанкционированных массовых мероприятий. В отряд попадают лучшие из лучших.

Наш политический обозреватель Григорий Азаренок подготовил специальный репортаж об этом подразделении. Смотрите 1 июля в эфире СТВ сразу после информационного канала.

Больше 20 лет на передовой.





Готовы были выполнить любой приказ.

Боевая семья, где все равны.





СОБР – это наша гордость.

Ночной кошмар бандитов всего СНГ.





Задержано 368 преступников, изъято 17 единиц огнестрельного оружия.

На страже государства. Иммунитет против цветной революции.





СОБР своей работой как минимум на 10-15 лет предупредил все эти возможные цветные революции, гибридные войны у нас, в Республике Беларусь.





Григорий Азаренок, СТВ:

С чем могут встретиться змагары? Образцы вооружения, которые еще никто не видел. К 22-летию специального отряда быстрого реагирования и Дню Независимости Беларуси. Проект Григория Азаренка на СТВ. «СОБР красота силы».

Смотрите в пятницу, 2 июля, сразу после информационного часа.