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Оперативники наркоконтроля задержали с поличным 21-летнего жителя Бобруйска

01.07.2021 20:45 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Столица манила большими возможностями, но бизнес-план не сложился. Оперативники наркоконтроля задержали с поличным 21-летнего жителя Бобруйска. Как выяснилось, молодой человек работал на наркомаркет в родном городе. В Минск периодически приезжал продавать зелье. По данным МВД, в столице он забирал крупные расфасованные партии психотропов, а затем делал закладки в спальных районах города.

Кирилл Беркозов заместитель начальника УНиПТЛ ГУВД Минска:

В общей сложности в наркобизнесе бобруйчанин проработал четыре месяца. При задержании у парня было обнаружено и изъято 62 грамма вещества, которое в дальнейшем было передано экспертам. Экспертизой установлено, что вещество содержит особо опасное психотропное вещество параметилэфедрон. Следователями дана правовая оценка действиям задержанного. Возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.


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Теги: Гомель, Минск
 
 
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Столица манила большими возможностями, но бизнес-план не сложился. Оперативники наркоконтроля задержали с поличным 21-летнего жителя Бобруйска. Как выяснилось,...
 
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