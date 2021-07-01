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В Ивановском районе 22-летний юноша утонул, спасая детей

01.07.2021 20:45 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Не теряет актуальности тема безопасности на воде. Увы, цифры не радуют. В сводках спасателей практически ежедневно появляются данные об очередном утонувшем человеке. Вот несколько последних случаев. В Ивановском районе 22-летний юноша утонул, спасая детей. Молодой человек пас коров у реки Ясельда. К нему пришла супруга с двумя девочками-племянницами. Маленькие непоседы решили искупаться. Вскоре парень услышал крики, на помощь звала его жена. Дети тонули. Молодой человек бросился в воду, чтобы спасти девочек. Он вытолкнул их к берегу, но сам выбраться уже не смог и утонул, позже его тело из воды достали сотрудники МЧС. Следователи и эксперты осмотрели место происшествия. Назначены экспертизы.

Еще двое мужчин утонули в Верхнедвинском районе и Минском. Первый случай - озеро Кобылинское. Из воды тело мужчины достали спасатели.

Работники ОСВОДа продолжают поиски человека, который утонул в Заславле. Сообщение об утонувшем человеке спасатели получили накануне вечером.


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Теги: Гродно, Минск
 
 
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Не теряет актуальности тема безопасности на воде. Увы, цифры не радуют. В сводках спасателей практически ежедневно появляются данные об очередном утонувшем...
 
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