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Задержана выпускница юрфака БГУ — та самая Катя, чье выступление стало вирусным в сети
01.07.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Екатерину Винникову несколько часов допрашивали в РУВД, причем адвоката во время допроса не пустили.
Об этом сообщает
У студентки в общежитии провели обыск, изъяли ноутбук. Позже Екатерина позвонила, сообщила о задержании и сказала, что ждет адвоката для подписания протокола.
На церемонии вручения дипломов Екатерина Винникова
Своим однокурсникам Катя пожелала «знать закон, верить в закон»:
— И тогда, как сказал Гюго, «для меня не важно, на чьей стороне сила, важно то, на чьей стороне право».
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На церемонии вручения дипломов Екатерина Винникова поблагодарила уволенных преподавателей и юристов, против которых возбуждены уголовные дела.
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