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Задержана выпускница юрфака БГУ — та самая Катя, чье выступление стало вирусным в сети

01.07.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Екатерину Винникову несколько часов допрашивали в РУВД, причем адвоката во время допроса не пустили.

Задержана выпускница юрфака БГУ — та самая Катя, чье выступление стало вирусным в сети

Об этом сообщает Студэнцкая думка.

У студентки в общежитии провели обыск, изъяли ноутбук. Позже Екатерина позвонила, сообщила о задержании и сказала, что ждет адвоката для подписания протокола.

На церемонии вручения дипломов Екатерина Винникова поблагодарила уволенных преподавателей и юристов, против которых возбуждены уголовные дела. 

Своим однокурсникам Катя пожелала «знать закон, верить в закон»:

— И тогда, как сказал Гюго, «для меня не важно, на чьей стороне сила, важно то, на чьей стороне право».

 
 
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На церемонии вручения дипломов Екатерина Винникова поблагодарила уволенных преподавателей и юристов, против которых возбуждены уголовные дела.
 
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