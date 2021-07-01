Задержана выпускница юрфака БГУ — та самая Катя, чье выступление стало вирусным в сети

Источник материала: Салiдарнасць

Екатерину Винникову несколько часов допрашивали в РУВД, причем адвоката во время допроса не пустили.





Об этом сообщает Студэнцкая думка .

У студентки в общежитии провели обыск, изъяли ноутбук. Позже Екатерина позвонила, сообщила о задержании и сказала, что ждет адвоката для подписания протокола.

На церемонии вручения дипломов Екатерина Винникова поблагодарила уволенных преподавателей и юристов, против которых возбуждены уголовные дела.

Своим однокурсникам Катя пожелала «знать закон, верить в закон»:

— И тогда, как сказал Гюго, «для меня не важно, на чьей стороне сила, важно то, на чьей стороне право».