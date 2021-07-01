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Александр Лукашенко: в Беларуси огромный пласт айтишников, которые не просто ПО разрабатывают, а создают конечные продукты
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Опыт белорусских IT-специалистов востребован во всем мире и уж точно может пригодиться в российских регионах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь не только о компаниях-резидентах ПВТ, активно по этому профилю работают в белорусской Академии наук. Там нацелены на создание проектов «под ключ», а не только программного обеспечения (читай – полуфабриката).
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Иллюстрация слов Президента: в районе Микашевичей разработку одного из гранитных карьеров ведут беспилотные БелАЗы, совместное творение белорусских айтишников и промышленников. К нашей разработке «под ключ» присматриваются не только россияне, но и другие союзники из ЕАЭС.
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Александр Лукашенко: в Беларуси огромный пласт айтишников, которые не просто ПО разрабатывают, а создают конечные продукты
Новости Беларуси. Опыт белорусских IT-специалистов востребован во всем мире и уж точно может пригодиться в российских регионах, сообщили в программе Новости «24...
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