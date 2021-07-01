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«Форум регионов»: Лукашенко и Путин обсудили вопросы интеграции Союзного государства
01.07.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Более 50 соглашений на 800 миллионов долларов заключили Россия и Беларусь на «Форуме регионов». Президенты двух стран общались в онлайн-формате. Александр Лукашенко выступил с инициативой разработать стратегию интеграции Союзного государства до 2030 года, передает корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.
Александр Лукашенко и Владимир Путин сразу обсудили один из главных вопросов – совместное противостояние санкциям. Запад грозит странам ограничениями.
Из-за пандемии «Форум регионов» Беларуси и России уже во второй раз проходит онлайн. Это не мешает сторонам заключать выгодные контракты. За семь лет подписаны более 350 соглашений на сумму почти три миллиарда долларов. В этом году прибавится примерно 800 миллионов.
Путин и Лукашенко отметили, что в Союзном государстве сделано многое. Белорусы и россияне могут работать, получать образование и медицинскую помощь в соседней стране, как в своей. Только из-за пандемии пересекать границы стало сложнее. Это президенты договорились исправить в ближайшее время.
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Из-за пандемии «Форум регионов» Беларуси и России уже во второй раз проходит онлайн.
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