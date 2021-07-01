Иностранцы в Беларусь для вакцинации могут приехать любым транспортом, прививка обойдется максимум в Br150

Источник материала: Смартпресс

Иностранцы для вакцинации в Беларусь могут приехать авиа, железнодорожным или другим транспортом, сообщает Минздрав. Ведомство уточнило основные моменты реализации указа, который 1 июля 2021 года подписал президент.

Ориентировочная сумма за введение двух компонентов вакцины иностранным гражданам в Беларуси составит от Br130 до Br150.

Минздравом определен перечень мест, в которых можно пройти вакцинацию. В списке - 82 учреждения здравоохранения.

Одно из условий - учет в электронной очереди. В течение двух суток после записи иностранца внесут в базу Погранкомитета. Только при условии действительных документов, отрицательного ПЦР и записи в очереди, человеку будет предоставлена возможность приезда в нашу страну.

По словам замминистра здравоохранения Александра Тарасенко, для получения второго компонента механизм действий идентичный - в первую очередь, важно наличие электронной записи. Второй компонент можно ввести от 21 до 90 дней.

Тарасенко подчеркнул, что "Минздрав получает много обращений от иностранцев, которые просят предоставить им возможность привиться "Спутник V". Мы лишь удовлетворяем этот запрос" .