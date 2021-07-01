ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Команда Тихановской представила проект амнистии для политзаключённых

01.07.2021 21:01 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Команда Светланы Тихановской​ представила проект амнистии для белорусов, оказавшихся за решёткой по политическим причинам. Подготовлен "Акт об освобождении от ответственности и восстановлении в правах лиц, которые преследовались по политическим мотивам". Это механизм, с помощью которого планируется "освободить из тюрем тысячи человек в течение двух дней" после изменения ситуации в стране. Предполагается, что документ подпишет "лидер Беларуси в переходный период".


Плакат на уличной акции в Варшаве / Reuters​

Проект амнистии опубликован на сайте Тихановской для обсуждения. Осуждённые и обвиняемые по политическим статьям должны выйти на свободу в течение двух дней. Этих людей тысячи, более 500 из них признаны политзаключёнными. Также на свободу выйдут лица, обвиняемые или осуждённые по статьям, которые не считаются политическими (тот же Виктор Бабарико). Их дела будут пересмотрены, передает Еврорадио.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Команда Светланы Тихановской​ представила проект амнистии для белорусов, оказавшихся за решёткой по политическим причинам. Подготовлен "Акт об освобождении от...
 
Новости дня
Новости разные
 
Вользе Класкоўскай адмовілі ў зьмякчэньні пакараньня
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by