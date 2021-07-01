Команда Тихановской представила проект амнистии для политзаключённых

Плакат на уличной акции в Варшаве / Reuters​

Проект амнистии опубликован на сайте Тихановской для обсуждения. Осуждённые и обвиняемые по политическим статьям должны выйти на свободу в течение двух дней. Этих людей тысячи, более 500 из них признаны политзаключёнными. Также на свободу выйдут лица, обвиняемые или осуждённые по статьям, которые не считаются политическими (тот же Виктор Бабарико). Их дела будут пересмотрены,Еврорадио.