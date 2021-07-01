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Ученые Беларуси и России намерены создать водородный двигатель
Источник материала: Партизан
Совместный проект по развитию водородной энергетики в Беларуси и России представлен 1 июля на рассмотрение наблюдательного совета Консорциума водородных технологий, сообщает ТАСС.
Фото: zviazda. by
Президент Российской академии наук Александр Сергеев пояснил,
Проект позволит развить автомобилестроение на электрических двигателях, а позднее — предлагать смешанные двигатели, которые работают на литиевых или натриевых батареях и водородных элементах.
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Совместный проект по развитию водородной энергетики в Беларуси и России представлен 1 июля на рассмотрение наблюдательного совета Консорциума водородных...
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