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На Минск надвигается гроза

01.07.2021 21:25 — Разное | Смартпресс  
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Источник материала: Смартпресс

На Минск надвигается гроза, сообщил на своей странице в соцсети Пресс-секретарь Министерства по чрезвычайным ситуациям Виталий Новицкий. 

Он опубликовал скриншот данных радиолокационных наблюдений, на котором видно перемещение грозового фронта. 

Ранее синоптики на 1 июля 2021 года объявили оранжевый уровень опасности по юго-западу Беларуси из-за гроз. 

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси и на 2 июля, пятницу: на большей части страны ожидаются грозы, местами град.



 
Теги: Минск
 
 
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На Минск надвигается гроза, сообщил на своей странице в соцсети Пресс-секретарь Министерства по чрезвычайным ситуациям Виталий Новицкий.  Он...
 
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