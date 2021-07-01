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На Минск надвигается гроза
01.07.2021 21:25 — Разное | Смартпресс
Источник материала: Смартпресс
На Минск надвигается гроза,
Он опубликовал скриншот данных радиолокационных наблюдений, на котором видно перемещение грозового фронта.
Ранее синоптики на 1 июля 2021 года объявили оранжевый уровень опасности по юго-западу Беларуси из-за гроз.
Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси и на 2 июля, пятницу: на большей части страны ожидаются грозы, местами град.
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