Источник материала: Смартпресс

На Минск надвигается гроза, сообщил на своей странице в соцсети Пресс-секретарь Министерства по чрезвычайным ситуациям Виталий Новицкий.

Он опубликовал скриншот данных радиолокационных наблюдений, на котором видно перемещение грозового фронта.

Ранее синоптики на 1 июля 2021 года объявили оранжевый уровень опасности по юго-западу Беларуси из-за гроз.

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси и на 2 июля, пятницу: на большей части страны ожидаются грозы, местами град.