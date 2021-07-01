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Студентка юрфака БГУ, выступившая с речью на выпускном, задержана - правозащитники

01.07.2021 21:25 — Разное | Смартпресс  
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Источник материала: Смартпресс

Выпускница юрфака БГУ Екатерина Винникова, выступившая с речью на церемонии вручения дипломов, задержана. 

Как сообщают правозащитники, в общежитии был проведен обыск, девушку отвезли в РУВД, где она ждет подписания протокола. 

Накануне в телеграм-каналах появилось видео с выступлением выпускницы юрфака БГУ, в котором она поблагодарила уволенных ранее преподавателей, а также призвала “любить, защищать и отстаивать право с честью и достоинством настоящего юриста, независимо от тех трудностей, которые есть и будут”.



 
 
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Выпускница юрфака БГУ Екатерина Винникова, выступившая с речью на церемонии вручения дипломов, задержана.  Как сообщают правозащитники, в общежитии...
 
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