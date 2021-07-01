|
Студентка юрфака БГУ, выступившая с речью на выпускном, задержана - правозащитники
01.07.2021 21:25 — Разное | Смартпресс
Источник материала: Смартпресс
Выпускница юрфака БГУ Екатерина Винникова, выступившая с речью на церемонии вручения дипломов, задержана.
Как сообщают правозащитники, в общежитии был проведен обыск, девушку отвезли в РУВД, где она ждет подписания протокола.
Накануне в телеграм-каналах появилось видео с выступлением выпускницы юрфака БГУ, в котором она поблагодарила уволенных ранее преподавателей, а также призвала “любить, защищать и отстаивать право с честью и достоинством настоящего юриста, независимо от тех трудностей, которые есть и будут”.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Выпускница юрфака БГУ Екатерина Винникова, выступившая с речью на церемонии вручения дипломов, задержана. Как сообщают правозащитники, в общежитии...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)