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Предприниматель получил 25 суток ареста за майку с официальным гербом Речицы

01.07.2021 21:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Предприниматель Денис Шиленок получил 25 суток административного ареста за майку с официальным гербом Речицы. Как сообщает palesse.press, его задержали 27 мая в Центральном парке Гомеля. В областной центр Шиленок приехал по делам и, пока ждал друзей, решил прогуляться по парку. Сначала за ним ходили мужчины в штатском, потом появились милиционеры.


Денис Шиленок / palesse.press​

"Они спросили меня о майке, которая была на мне, сказали, что на ней политическое изображение, — рассказывает предприниматель. — На ней на груди было изображение официального герба Речицы [хоругвь с изображением "Погони"]. Я ответил, что я из Речицы, а это — герб моего родного города, я люблю свой город".

Однако его завезли в Центральный РОВД Гомеля, пишет Еврорадио, где провели обыск. Милиционеры сказали, что сейчас в таких майках лучше не ходить. Сделали мужчине замечание и за белую кепку, на которой красным цветом нанесен логотип бренда Nike.

Судили же Дениса Шиленка за наклейки, которые он якобы распространял в парке, а значит "пикетировал". Судья Сергей Карманович отправил его на 25 суток за решётку. Ранее Шиленок уже дважды попадал под арест за участие в протестах.
 
Теги: Гомель
 
 
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Предприниматель Денис Шиленок получил 25 суток административного ареста за майку с официальным гербом Речицы. Как сообщает palesse.press, его задержали 27 мая в...
 
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