Предприниматель получил 25 суток ареста за майку с официальным гербом Речицы





Денис Шиленок / palesse.press​





"Они спросили меня о майке, которая была на мне, сказали, что на ней политическое изображение, — рассказывает предприниматель. — На ней на груди было изображение официального герба Речицы [хоругвь с изображением "Погони"]. Я ответил, что я из Речицы, а это — герб моего родного города, я люблю свой город".





пишет Еврорадио, где провели обыск. Милиционеры сказали, что сейчас в таких майках лучше не ходить. Сделали мужчине замечание и за белую кепку, на которой красным цветом нанесен логотип бренда Nike. Однако его завезли в Центральный РОВД Гомеля,Еврорадио, где провели обыск. Милиционеры сказали, что сейчас в таких майках лучше не ходить. Сделали мужчине замечание и за белую кепку, на которой красным цветом нанесен логотип бренда Nike.





Судили же Дениса Шиленка за наклейки, которые он якобы распространял в парке, а значит "пикетировал". Судья Сергей Карманович отправил его на 25 суток за решётку. Ранее Шиленок уже дважды попадал под арест за участие в протестах.