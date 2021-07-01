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Пришлось идти следом. Почему Пётр Машеров и Фидель Кастро спускались по склону Кургана Славы?

01.07.2021 21:35 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Считанные дни остаются до главного государственного праздника Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чтобы создать идеальный конус, подбирали специальный дёрн. Кто и как строил Курган Славы?

В разгаре подготовка ко Дню Независимости. Торжества пройдут по всей стране. Минск по традиции отметит праздник наиболее широко. Концертные площадки уже возводят возле Дворца спорта и стелы «Минск – город-герой», где вечером 3 июля состоится концерт и праздничный салют.

Курган Славы тоже станет частью программы. Яна Шипко расскажет подробнее.

Пришлось идти следом. Почему Пётр Машеров и Фидель Кастро спускались по склону Кургана Славы?

Яна Шипко, корреспондент:
Создание лестницы, опоясывающей Курган Славы, было одним из самых сложных этапов. Когда Петру Машерову сказали, что может и не получиться, он лично сел за чертежи. Правда, тогда первый секретарь ЦК Компартии Беларуси еще не знал, что однажды ему все-таки придется пренебречь этим творением и спуститься прямо по крутому склону.

Пришлось идти следом. Почему Пётр Машеров и Фидель Кастро спускались по склону Кургана Славы?

Речь о визите Фиделя Кастро. 241 ступеньку ввысь кубинский лидер преодолел. А вот вниз решил, по собственному выражению «как настоящий партизан», напрямик. Машерову ничего не оставалось, как последовать примеру гостя.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Считанные дни остаются до главного государственного праздника Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чтобы создать идеальный...
 
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Чтобы создать идеальный конус, подбирали специальный дёрн. Кто и как строил Курган Славы?
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