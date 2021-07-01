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Пришлось идти следом. Почему Пётр Машеров и Фидель Кастро спускались по склону Кургана Славы?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Считанные дни остаются до главного государственного праздника Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В разгаре подготовка ко Дню Независимости. Торжества пройдут по всей стране. Минск по традиции отметит праздник наиболее широко. Концертные площадки уже возводят возле Дворца спорта и стелы «Минск – город-герой», где вечером 3 июля состоится концерт и праздничный салют.
Яна Шипко, корреспондент:
Речь о визите Фиделя Кастро. 241 ступеньку ввысь кубинский лидер преодолел. А вот вниз решил, по собственному выражению «как настоящий партизан», напрямик. Машерову ничего не оставалось, как последовать примеру гостя.
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Новости Беларуси. Считанные дни остаются до главного государственного праздника Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чтобы создать идеальный...
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