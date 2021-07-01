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Чтобы создать идеальный конус, подбирали специальный дёрн. Кто и как строил Курган Славы?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Считанные дни остаются до главного государственного праздника Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В разгаре подготовка ко Дню Независимости. Торжества пройдут по всей стране. Минск по традиции отметит праздник наиболее широко. Концертные площадки уже возводят возле Дворца спорта и стелы «Минск – город-герой», где вечером 3 июля состоится концерт и праздничный салют.
Величественный мемориал возвышается на 21-м километре автомагистрали Минск – Москва. Место это выбрано не только из-за хорошего обзора с разных направлений. Именно здесь, в Смолевичском районе, прошли решающие бои освободительной операции «Багратион». В так называемом Минском котле удалось замкнуть больше 100 тысяч гитлеровцев.
Яна Шипко, корреспондент:
Леонард Богушевич, директор УП «Дом профсоюзов»:
С этими касками многие из тех, кто тогда привозил землю, вернулись с фронта. Они брали с собой однополчан, семьи и стояли в вереницах очередей. Святым делом было лично увековечить подвиг борьбы за освобождение.
Першая жменя ў курган, які высока ўзнімецца тут як вечны помнік мужнасці. Зямля з месца подвіга Нікалая Гастэлы.
Так, жменька за жменькой, рос уникальный рукотворный памятник. Его возводили к 25-летию освобождения Беларуси. Конечно, несмотря на народное паломничество во время строительства Кургана, холм высотой 35 метров – просчитанное до мелочей архитектурное сооружение. Нам не видны 30-метровый фундамент и поливочная система. Чтобы удержать идеальный конус от оползней, даже дерн подбирался специальный, с густым корневищем.
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Новости Беларуси. Считанные дни остаются до главного государственного праздника Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В разгаре подготовка ко...
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