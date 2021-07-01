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В Беларуси появились первые “стобальники” по ЦТ
01.07.2021 21:55 — Разное | Смартпресс
Источник материала: Смартпресс
В Беларуси появились первые “стобальники” по ЦТ, наивысший результат по русскому языку получили учащиеся репетиторского центра “100 баллов”, сообщили Смартпресс в центре.
Максимальный балл на ЦТ по русскому языку набрали сразу три ученика и такой результат в этом году было сложно получить.
“Нынешнее ЦТ по русскому языку оказалось сложнее тех, что были в предыдущие годы. Добавилось количество заданий с подвохом в части А и В. Поэтому, считаю, 100 баллов – это результат большого труда ученика”, - прокомментировала достижения учащихся преподаватель образовательного центра “100 баллов” Екатерина Дешкевич.
Следующие результаты станут известны по обществоведению и математике, последний - был самый массовый экзамен, который сдавали абитуриенты в этом году.
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В Беларуси появились первые “стобальники” по ЦТ, наивысший результат по русскому языку получили учащиеся репетиторского центра “100 баллов”, сообщили...
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