Источник материала: Смартпресс

В Беларуси появились первые “стобальники” по ЦТ, наивысший результат по русскому языку получили учащиеся репетиторского центра “100 баллов”, сообщили Смартпресс в центре.

Максимальный балл на ЦТ по русскому языку набрали сразу три ученика и такой результат в этом году было сложно получить.

“Нынешнее ЦТ по русскому языку оказалось сложнее тех, что были в предыдущие годы. Добавилось количество заданий с подвохом в части А и В. Поэтому, считаю, 100 баллов – это результат большого труда ученика”, - прокомментировала достижения учащихся преподаватель образовательного центра “100 баллов” Екатерина Дешкевич.

Следующие результаты станут известны по обществоведению и математике, последний - был самый массовый экзамен, который сдавали абитуриенты в этом году.