ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Беларуси появились первые “стобальники” по ЦТ

01.07.2021 21:55 — Разное | Смартпресс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Смартпресс

В Беларуси появились первые “стобальники” по ЦТ, наивысший результат по русскому языку получили учащиеся репетиторского центра “100 баллов”, сообщили Смартпресс в центре. 

Максимальный балл на ЦТ по русскому языку набрали сразу три ученика и такой результат в этом году было сложно получить. 

“Нынешнее ЦТ по русскому языку оказалось сложнее тех, что были в предыдущие годы. Добавилось количество заданий с подвохом в части А и В. Поэтому, считаю, 100 баллов – это результат большого труда ученика”, - прокомментировала достижения учащихся преподаватель образовательного центра “100 баллов” Екатерина Дешкевич.  

Следующие результаты станут известны по обществоведению и математике, последний - был самый массовый экзамен, который сдавали абитуриенты в этом году.  


 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси появились первые “стобальники” по ЦТ, наивысший результат по русскому языку получили учащиеся репетиторского центра “100 баллов”, сообщили...
 
Новости дня
Новости разные
 
Праваабаронцы прызналі палітвязьнямі яшчэ шэсьць чалавек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by