Источник материала: Смартпресс

Граждане 73 государств с 15 июля могут приехать в Беларусь без визы на 5 суток, чтобы сделать прививку от Covid-19 - это предусмотрено указом № 251, который подписал президент. Обойдется вакцинация максимум в Br150. Однако есть условия: действительные документов, отрицательный ПЦР и запись в очереди Погранкомитета.

На форуме регионов Беларуси и России был день пленарный: выступили главы государств. Президент Беларуси, говоря о политике, заявил , что государства-лидеры западного мира сделали ставку на силу, и путем санкций "пытаются наложить лапу на человеческие и материальные ресурсы" в Беларуси и России.

Санаторий Belorus в Друскининкае возобновит работу: Swedbank разблокировал его счета после полугодовой заморозки. Литовская сторона сообщила, что решение принято после того, как Управделами президента Беларуси покинул Виктор Шейман.

S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный и краткосрочный суверенные кредитные рейтинги Беларуси по обязательствам в иностранной и национальной валютах на уровне "В/В". Прогноз по рейтингам остается "Негативным". А следующие 12 месяцев политический кризис и санкции могут оказать более значительное давление на экономические показатели и платежный баланс страны.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Важное за 1 июля Граждане 73 государств с 15 июля могут приехать в Беларусь без визы на 5 суток, чтобы сделать прививку от Covid-19 - это предусмотрено указом № 251, который подписал...

Прогнозы и цифры о ЕАЭССмартпресс экономический аналитик Максим Зверинский. Например, для жизни и работы белорусы выбирают страны ЕС. С 2014 года уровень миграции белорусов в Польшу вырос в 3,5 раза. “Несмотря на то, что в ЕАЭС обеспечивается свобода передвижения рабочей силы, чистый отток в страны ЕС, где границы и визы, оказался выше, чем в Россию, где границ нет”.