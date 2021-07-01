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Азаренко проиграла во втором круге Уимблдона
Источник материала: Навiны
Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко завершила выступления в женском одиночном разряде на Уимблдоне.
Сегодня наша соотечественница в трех сетах уступила представительнице Румынии Соране Кырсте — 6:7, 6:3, 4:6.
Ранее сообщалось, что второй раунд
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Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко завершила выступления в женском одиночном разряде на Уимблдоне.
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