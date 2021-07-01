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Режим вновь «отличился»: Гёте-Институт в шоке от решения официального Минска

01.07.2021 22:15 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Власти Беларуси потребовали от Гёте-Института к концу июля прекратить деятельность организации в Минске.

Режим вновь «отличился»: Гёте-Институт в шоке от решения официального Минска

Как отметил Йоханнес Эберт, генеральный секретарь Гёте-Института, это требование «беспрецедентный случай для Гёте-Института, 157 представительств которого по всему миру могут беспрепятственно осуществлять свою работу».

«Мы очень сожалеем о пожелании белорусского правительства и надеемся, что вскоре сможем возобновить работу в Беларуси. В мыслях мы сейчас с нашими коллегами, находящимися в этой стране, и испытываем чувство солидарности с Германской службой академических обменов, от которой также потребовали прекратить свою деятельность», — приводит DW слова Эберта.

В пресс-службе Гёте-Института напомнили, что организация работает в Минске уже 27 лет и за это время помогла укрепить культурные и общественные связи между обеими странами.

Отвечая на вопрос о том, будет ли Гёте-Институт в России в новых обстоятельствах подключаться к работе с белорусами, пресс-секретарь организации в Мюнхене Йессика Краатц Магри ответила, что «онлайн-курсы языка, предлагаемые Институтом, будут по-прежнему доступны для всех желающих, независимо от их местонахождения».

Между тем в Гёте-Институте в Минске пояснили, что в настоящее время хотят воздержаться от интервью: «Мы просим отнестись с пониманием к тому, что сейчас мы намерены сконцентрироваться на выяснении вопросов фактического характера».

В МИД ФРГ считают, что жертвами решения белорусских властей станут граждане Беларуси, которые «будут лишены дальнейших возможностей общественной и культурной деятельности».

 

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Теги: Минск
 
 
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Власти Беларуси потребовали от Гёте-Института к концу июля прекратить деятельность организации в Минске.
 
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