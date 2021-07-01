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Александр Лукашенко: нужно укреплять союзные средства массовой информации, усиливать их влияние
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. У высоких технологий есть и другая, разрушительная сторона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кибератаки на суверенные государства, манипуляции сознанием людей с помощью сетевых технологий – все это уже наша реальность, которую когда-то не воспринимали всерьез. Сегодня пожинаем плоды недооценки.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Также надо более предметно заниматься молодежью. Реально сделать молодежную политику одним из главных приоритетов Союзного государства. Мы об этом договорились с президентом России поговорить на ближайшем Высшем государственном совете Союзного государства.
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Новости Беларуси. У высоких технологий есть и другая, разрушительная сторона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кибератаки на суверенные государства,...
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