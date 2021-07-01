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«Играют ветераны». В открытом чемпионате Беларуси по теннису определились полуфиналисты

01.07.2021 22:31 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Минск принимает открытый чемпионат Беларуси по теннису. На столичных грунтовых кортах республиканского центра олимпийской подготовки определились полуфиналисты, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Играют ветераны». В открытом чемпионате Беларуси по теннису определились полуфиналисты

В женском одиночном разряде 2 июля за попадание в финал поспорят Дарья Шауга и Анастасия Комар, вторая пара – Дарья Хамутянская и Алеся Якубович. У мужчин в полуфинал прошли Иван Лютаревич и Павел Филин, а также Мартин Борисюк и Сергей Бетов. В 2021 году турнир стал весьма востребованным для теннисистов разного уровня, поэтому организаторам пришлось расширить квалификационную сетку до 45 спортсменов. Всего же на турнир заявились более 100 участников, среди которых и гости из России.

«Играют ветераны». В открытом чемпионате Беларуси по теннису определились полуфиналисты

Александр Гречаник, главный судья турнира:
Затяжных матчей было много, потому что покрытие медленное – грунт. Особенно женские матчи выдались долгими. Играют ветераны тенниса, такие как Сергей Бетов, Павел Филин и перспективная молодежь. Это очень важно, я думаю, так и передается опыт, опыт серьезных матчей, в принципе, что сейчас и происходит.

«Играют ветераны». В открытом чемпионате Беларуси по теннису определились полуфиналисты

3 июля состоятся финальные поединки. Чемпионы определятся как в одиночном, так и в парном разрядах у мужчин и у женщин, а также в микстах.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Минск принимает открытый чемпионат Беларуси по теннису. На столичных грунтовых кортах республиканского центра олимпийской подготовки...
 
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