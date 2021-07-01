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«Играют ветераны». В открытом чемпионате Беларуси по теннису определились полуфиналисты
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Минск принимает открытый чемпионат Беларуси по теннису. На столичных грунтовых кортах республиканского центра олимпийской подготовки определились полуфиналисты, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В женском одиночном разряде 2 июля за попадание в финал поспорят Дарья Шауга и Анастасия Комар, вторая пара – Дарья Хамутянская и Алеся Якубович. У мужчин в полуфинал прошли Иван Лютаревич и Павел Филин, а также Мартин Борисюк и Сергей Бетов. В 2021 году турнир стал весьма востребованным для теннисистов разного уровня, поэтому организаторам пришлось расширить квалификационную сетку до 45 спортсменов. Всего же на турнир заявились более 100 участников, среди которых и гости из России.
Александр Гречаник, главный судья турнира:
3 июля состоятся финальные поединки. Чемпионы определятся как в одиночном, так и в парном разрядах у мужчин и у женщин, а также в микстах.
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Новости Беларуси. Минск принимает открытый чемпионат Беларуси по теннису. На столичных грунтовых кортах республиканского центра олимпийской подготовки...
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