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Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос больше не сыграет за национальную команду

01.07.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос больше не сыграет за национальную команду

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Германии Тони Кроос больше не сыграет за национальную команду.

Матч с англичанами стал для 31-летнего футболиста последним на международном уровне. Кроос принял решение завершить карьеру в сборной. На днях немцы покинули Евро-2020, проиграв в 1/8-й финала англичанам. Кроос вызывался в сборную Германии с 2010 года. С национальной командой он выиграл чемпионат мира в 2014 году, а также становился бронзовым призёром мундиаля в 2010-м и занимал третье место на чемпионатах Европы в 2012 и 2016 годах.

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Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Германии Тони Кроос больше не сыграет за национальную команду. Матч с англичанами стал для 31-летнего футболиста...
 
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