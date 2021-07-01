|
Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос больше не сыграет за национальную команду
Источник материала: ОНТ
Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Германии Тони Кроос больше не сыграет за национальную команду.
Матч с англичанами стал для 31-летнего футболиста последним на международном уровне. Кроос принял решение завершить карьеру в сборной. На днях немцы покинули Евро-2020, проиграв в 1/8-й финала англичанам. Кроос вызывался в сборную Германии с 2010 года. С национальной командой он выиграл чемпионат мира в 2014 году, а также становился бронзовым призёром мундиаля в 2010-м и занимал третье место на чемпионатах Европы в 2012 и 2016 годах.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Германии Тони Кроос больше не сыграет за национальную команду. Матч с англичанами стал для 31-летнего футболиста...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)