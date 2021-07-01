На обсуждение попал новый проект закона «О дорожном движении». Что сделает белорусские дорогие безопаснее?

Источник материала: ОНТ

От прогнозирования аварий до подготовки водителей. В Беларуси проходит общественное обсуждение новый проект закона «О дорожном движении». Документ уже прошел первое чтение в парламенте. Депутаты уверены, возможные поправки значительно уменьшат количество ДТП. Что сделает белорусские дорогие безопаснее?



Покрытый пылью и на спущенных колесах. Этот старый автомобиль давно превратился в ржавую груду металла. Очевидно, до станции техосмотра не доедет. И подобные ретро-экземпляры нередко встречаются во дворах. Одно дело, когда водители просто бросают машину до лучших времён и совсем иное, если, зная о неисправностях, пытаются на ней ездить. Впрочем, избавиться от автохлама многие предпочли по вполне рациональным причинам, чтобы не платить транспортный налог.

Андрей Зырянов, заместитель начальника управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома: «Снять транспортное средство с учета, можно в любом регистрационном подразделении Беларуси, без привязки к месту регистрации, поэтому даже минскую машину, с учётом того, что Минск наверно наиболее загруженный, можно снять и в любых других подразделениях».

А это теперь уже тоже автохлам. Сразу три автомобиля столкнулись на проспекте Независимости. Восстановлению не подлежат. Но самое страшное, есть жертвы. Только в прошлом году в ДТП погибло более полутысячи человек. В ГАИ отмечают: с каждым годом количество автомобилей в стране увеличивается, но принимаемые меры дают результат. Аварий с тяжкими последствиями становится меньше. Показатели Беларуси на среднеевропейском уровне, но многое ещё предстоит сделать.

Игорь Комаровский, председатель Постоянной комиссии Палаты Представителей Национального собрания Беларуси: «Ряд организационных и технических мероприятий и средств исчерпали свой потенциал, и дальше необходимо искать новые механизмы и новые инструменты для того, чтобы снижать уровень смертности и уровень травматизма на дорогах».

Работая над новым проектом закона о «Дорожном движении», тщательно подошли к разбору буквально каждой серьёзной аварии. Учитывали так называемые сопутствующие факторы: место ДТП, возраст водителей, время суток, допустимую скорость, марку автомобиля и не только. Исходя из этого, вносили предложения по изменению законодательства. Главная цель – спрогнозировать и предупредить аварию. Например, теперь при проектировке новых микрорайонов предлагается проводить аудит безопасности.

Дмитрий Навой, начальник отдела Главного управления ГАИ МВД Беларуси: «Приходит проектировщик, даёт схему района, но инспектор не может увидеть, как будут ходить дети, как пожилые будут ходить, какие будут заторы, и существующая нормативная документация не требует этого. Мы хотим ввести процедура аудита, когда сторонний, независимый эксперт будет работать и с вопросами прогнозируемой возможности возникновения ДТП».

И это лишь одно из дополнений, которые диктует само время. Более четкой формулировки требуют и так называемые средства мобильности. Прежде всего, речь о гироскутерах и электросамокатах. В законе пропишут, где на них можно ездить и с какой скорость. Автошколам же предлагают добавить в учебную программу часы на экстремальное вождение, чтобы начинающие водители были готовы к непредвиденным ситуациям на дорогах. В ближайшие месяцы проект закона пройдет обсуждение и доработку, принять его депутаты планируют уже на осенней сессии парламента.

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